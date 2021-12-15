Spor

Avrupa'nın en iyi 11'i belirlendi

Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ini belirledi.
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avrupa UEFA En iyi 11

HABER MERKEZİ

Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ini belirledi.

Avrupa kupalarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ler şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)

UEFA Avrupa Ligi

Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lindner (Basel), Bah (Slavia Prag), Piesinger (Randers), Ngadeu-Ngadjui (Gent), Sidcley (PAOK), Biel (Kopenhag), Andrade (Karabağ), Zivkovic (PAOK), Wittek (Vitesse), Abraham (Roma), Cabral (Basel)

 

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