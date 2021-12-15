Peşmerge’den kan bağışı kampanyası

ERBİL (K24)

Peşmergeler, kan bağışı kampanyası çerçevesinde kanser ve Covid-19 hastaları için kan bağışında bulundu.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın K-Art ile işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenlediği bildirildi.

‘Kan bağışlamak, hayat bağışlamaktır’ sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında çok sayıda Peşmerge kan bağışında bulundu.

Kan bağış merkezlerine giden Peşmergeler, Covid-19 ve kanser hastaları için kan verdi.

Peşmerge Güçleri Askeri İnzibat Komutanı Mukaddem Kemal, Peşmergelerin kan ihtiyacı olan hastalar için kan verdiğini kaydederek, Peşmergelerin sadece toprağı korumakla yetinmediğini, halkın sağlığı için kan bağışında da bulunduklarını ifade etti.