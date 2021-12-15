Politika

Peşmerge’den kan bağışı kampanyası

Peşmergeler, kan bağışı kampanyası çerçevesinde kanser ve Covid-19 hastaları için kan bağışında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge kan bağışı Covid-19 Kanser

ERBİL (K24)

Peşmergeler, kan bağışı kampanyası çerçevesinde kanser ve Covid-19 hastaları için kan bağışında bulundu.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın K-Art ile işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenlediği bildirildi.

‘Kan bağışlamak, hayat bağışlamaktır’ sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında çok sayıda Peşmerge kan bağışında bulundu.

Kan bağış merkezlerine giden Peşmergeler, Covid-19 ve kanser hastaları için kan verdi.

Peşmerge Güçleri Askeri İnzibat Komutanı Mukaddem Kemal, Peşmergelerin kan ihtiyacı olan hastalar için kan verdiğini kaydederek, Peşmergelerin sadece toprağı korumakla yetinmediğini, halkın sağlığı için kan bağışında da bulunduklarını ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv