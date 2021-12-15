Kazimi: Gençlerimizin şiddete yönelme nedenleri araştırılmalı

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, terörün dünyanın sorunu olduğunu söyleyerek, teknolojinin dünyadaki değişimler üzerindeki etkisinin şiddeti de etkilediğini belirtti.

Şiddet ve mücadele yolları konulu programda konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Irak kimliğine bağlı olunmasının tek seçenek olduğunu kaydederek, büyük kazanımları, medeniyeti ve halkıyla Irak’a bağlı olunması gerektiğini vurguladı.

“Gençlerimizin niçin şiddete yöneldiği araştırılmalı” diyen Kazimi, şiddete yönelten nedenlerin ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Kazimi, şiddete yönelimin nedenlerinden bazılarının geri kalmışlık, cehalet, sağlık ve eğitim eksikliği ve insana değer vermemek olduğunu dile getirdi.

Irak’ta şiddetin özel bir durumu ve nedenleri olduğunu belirten Kazimi, bu nedenlerden bazılarının devletin ve hükümetlerin umursamazlığıyla ilişkili olduğunu bildirdi.