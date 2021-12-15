Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
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ABD Fed Faiz kararı

HABER MERKEZİ

Fed'in bugün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından analistler, faiz oranlarında değişiklik kararının çıkmayacağını bekliyordu.

Analistler ayrıca yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon karşısında bankanın geçen ay açıkladığı varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceği belirtiyordu. Bu yönde karar alan Fed, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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