Peşhabur Sınır Kapısı’na saldırıyla ilgili açıklama: PKK’nin amacı kargaşa çıkarmak

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi ile Rojava arasında bulunan Peşhabur Sınır Kapısı’nın Sorumlusu Şewket Berbuhari yaptığı yazılı açıklamada, PKK’lilerin dünkü saldırısındaki amacın; kargaşa çıkarmak, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu bozman ve Batı Kürdistan’da (Rojava) Kürt halkının çıkarlarına engel olmak olduğunu bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“3 aydan beri PKK’nin kararıyla Kürdistan Bölgesi ile Batı Kürdistan arasında bulunan Semalka Sınır Kapısı’nda iki çadır kurulmuş ve her gün insanlar zorla burada toplatılmaktadır. PKK sembolleri ve flamaları yükseltilerek Kürdistan Bölgesi’ne karşı slogan atılmaya teşvik edilmektedirler.

PKK’nin bütün kışkırtmalarına rağmen genel çıkarlar ve sevgili Rojava halkının durumunu gözetmek adına kendimize hakim olduk ve hiçbir tepki göstermedik.

Ancak maalesef çarşamba günü (dün) yüzden fazla kişiyle halkın ve Semalka Asayişi’nin gözleri önünde molotof kokteylleri, taş ve sopalarla Peşhabur - Semalka arasındaki köprüden Peşhabur’daki sınır noktamıza doğru saldırıya geçti. Bu saldırı sonucunda bazı görevliler ağır şekilde yaralandı, sınır noktasının itfaiye araçlarının camları kırıldı.

PKK’nin bu saldırıyla hedeflediği; sadece kargaşa çıkarmak, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu bozmak, Batı Kürdistan halkının çıkarlarına engel olmaktır. Peşhabur, (Rojavalı) kardeşlerimizin geçiş yapabildiği ve halkın geçimini sağlamaya çalıştığı yegane yoldur. Bu yüzden PKK bu faaliyetlerle ve Peşhabur Sınır Kapısı’nı kapattırarak Rojava’daki sivil halka zarar vermek istemektedir. Geçişlerin durmasından ve bu kapının kapanmasından yine kendileri sorumludur.”