Politika

Şam: İsrail hava saldırısı düzenledi

Beşar Esad rejimi, ülkenin güneyindeki bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
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Foto: Arşiv / AFP
Foto: Arşiv / AFP
suriye İsrail Esad rejimi hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Rejimin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in, yerel saatle 00.50'de ülkenin güneyindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Bir rejim unsurunun öldüğü belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak çoğunu düşürdü" ifadesi yer aldı.

İSRAİL'İN DÜZENLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN SALDIRILAR

Esad rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye iline, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illerine, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 19 Temmuz'da Halep iline, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.​​​​​​​

İsrail'in düzenlediği ileri sürülen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

 

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