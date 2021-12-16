Politika

Kürdistan Bayrak Günü kutlanıyor

Kürdistan kentlerinde, Bayrak Günü dolayısıyla kutlama ve törenler düzenleniyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Bayrak Günü
Bayrak Günü
kürdistan Kürdistan Bayrak Günü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bayrak Günü her yıl 17 Aralık’ta kutlanıyor ancak bu yıl 17 Aralık’ın hafta sonu tatiline (Kürdistan Bölgesi’nde cuma-cumartesi) denk gelmesi nedeniyle bir gün erken kutlanıyor.

Başkent Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetleri ile bağlı ilçe ve kasabalarda kamu kurumları ile okullarda Kürdistan Bayrak Günü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

KÜRDİSTAN BAYRAK GÜNÜ’NÜN ANLAMI

17 Aralık 1945’te Mahabad Belediyesi binasında Kürdistan bayrağının dalgalanmasının üzerinden 76 yıl geçti. Kürdistan tarihine geçen o olay, günümüzde Kürdistan Bayrak Günü olarak kutlanıyor.

Qazi Muhammed tarafından Doğu Kürdistan’da ilan edilen Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti’nin ilk bayrağı, “Kürdistan Bayrağı’nın Annesi” olarak bilinen Cumhuriyet’in Posta ve Telgraf Bakanı Kerim Ahmedi’nin kızı Seyzade Hanım tarafından dikildi.

Aynı bayrak daha önce, 1927-30 yılları arasında Ağrı Kürt Cumhuriyeti’nin bayrağı olarak kullanıldı.

76 yıl önce bugün, ilk kez resmi olarak Kürdistan bayrağı bir kurumda dalgalandı. 22 Ocak 1946’da ise Kürdistan Cumhuriyeti resmen ilan edildi. Kürdistan Cumhuriyeti kuruluşundan 11 ay sonra yıkılsa da Kürdistan bayrağı, mücadele tarihi boyunca dalgalanmaya devam etti.

Kürdistan bayrağının resmi olarak dalgalandığı o tarihten 59 yıl sonra Kürdistan Parlamentosu tarafından, 19 Haziran 2009’da 17 Aralık günü Kürdistan Bayrak Günü ilan edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv