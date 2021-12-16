Kürdistan Bayrak Günü kutlanıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bayrak Günü her yıl 17 Aralık’ta kutlanıyor ancak bu yıl 17 Aralık’ın hafta sonu tatiline (Kürdistan Bölgesi’nde cuma-cumartesi) denk gelmesi nedeniyle bir gün erken kutlanıyor.

Başkent Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetleri ile bağlı ilçe ve kasabalarda kamu kurumları ile okullarda Kürdistan Bayrak Günü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Süleymaniye'deki okullarda Kürdistan Bayrak Günü kutlaması



📷Dana Heme Xerib / K24 pic.twitter.com/QkA4MbLwNl — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 16, 2021

KÜRDİSTAN BAYRAK GÜNÜ’NÜN ANLAMI

17 Aralık 1945’te Mahabad Belediyesi binasında Kürdistan bayrağının dalgalanmasının üzerinden 76 yıl geçti. Kürdistan tarihine geçen o olay, günümüzde Kürdistan Bayrak Günü olarak kutlanıyor.

Qazi Muhammed tarafından Doğu Kürdistan’da ilan edilen Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti’nin ilk bayrağı, “Kürdistan Bayrağı’nın Annesi” olarak bilinen Cumhuriyet’in Posta ve Telgraf Bakanı Kerim Ahmedi’nin kızı Seyzade Hanım tarafından dikildi.

Aynı bayrak daha önce, 1927-30 yılları arasında Ağrı Kürt Cumhuriyeti’nin bayrağı olarak kullanıldı.

76 yıl önce bugün, ilk kez resmi olarak Kürdistan bayrağı bir kurumda dalgalandı. 22 Ocak 1946’da ise Kürdistan Cumhuriyeti resmen ilan edildi. Kürdistan Cumhuriyeti kuruluşundan 11 ay sonra yıkılsa da Kürdistan bayrağı, mücadele tarihi boyunca dalgalanmaya devam etti.

Kürdistan bayrağının resmi olarak dalgalandığı o tarihten 59 yıl sonra Kürdistan Parlamentosu tarafından, 19 Haziran 2009’da 17 Aralık günü Kürdistan Bayrak Günü ilan edildi.