Politika

Peşmerge Güçleri tarafından toplu mezar bulundu

Peşmerge Güçleri, Germiyan bölgesinde bir toplu mezar buldu.
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kürdistan Peşmerge Güçleri toplu mezar DAİŞ

ERBİL (K24)

K24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Germiyan bölgesindeki Dawde ilçesine bağlı Durac köyünde operasyon düzenleyen Peşmerge Güçleri, bir toplu mezarı ortaya çıkardı.

Toplu mezarda 9 Iraklı polisin naaşının bulunduğu öğrenildi. Söz konusu polisler, birkaç yıl önce Kerkük-Xurmatu arasındaki bir bölgede DAİŞ tarafından kaçırılmıştı.

Peşmerge Güçleri, naaşların alınması için Iraklı birimleri bilgilendirdi.

Muhabirimiz, Peşmerge Güçleri’nin bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü, DAİŞ tarafından kullanıldığı tespit edilen mağaraları imha ettiğini aktardı.

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