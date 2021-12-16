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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

TCMB, faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu.

Bu sabah piyasaların açılmasıyla birlikte dolar/TL 15’i, euro/TL ise 17’yi geçmişti. Faiz kararının açıklanmasıyla dolar/TL 15.60 seviyesini gördü.

Kurda dalgalı seyir devam ediyor.

MB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini belirtmişti.