Erdoğan açıkladı: Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu

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Türkiye Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından, 2022 için belirlenen asgari ücret açıklandı.

Toplantıda açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir. Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ

“Asgari ücreti belirledik” diyen Erdoğan, “Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamı olan Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında edinmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz. Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hak ettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.”

“FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA DA SON VERMEKTE KARARLIYIZ”

“Döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarına da son vermekte kararlıyız” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin istihdam yatırım ihracat odaklı büyümesi için gereken adımları almaya sürdüreceğiz. İstikrar ve güven iklimi için çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz.”