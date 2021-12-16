KDP-S'li yetkili: Peşhabur Sınır Kapısı kapanırsa Rojava çöker

ERBİL (K24)

K24’e konuşan KDP-S Politbüro Üyesi Nuri Birimo, PKK’nin Kürdistan Bölgesi ile Rojava arasında bulunan Peşhabur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peşhabur Sınır Kapısı’na yapılan saldırın Rojava’ya hizmet etmediğini vurgulayan Birimo, PKK'nin Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü ortadan kaldırmak istediği için saldırılar yaptığını belirtti.

Birimo, “Suriye’de savaşın başlangıcından buna 300 binden fazla mültecinin Kürdistan Bölgesi’ne yerleşmesinde olumlu tutumlarından dolayı biz Rojava halkı olarak Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi halkına teşekkür ediyoruz. Maalesef bazı saldırganlar Peşhabur Sınır Kapısı’na yönelik saldırlar düzenlediler. Bu saldırganları destekleyenlerin amacı Kürdistan Bölgesi’ndeki duruma zarar vermektir” dedi.

Peşhabur Sınır Kapısı’na yapılan saldırıların Rojava ve Kürdistan Bölgesi'nin çıkarına olmadığını ifade eden Birimo, saldırılan Kürtlerin düşmanlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Bütün Kürdistan halkının PKK’nin yaptıklarına karşı sesini yükseltmesi gerektiğini ifade eden KDP-S Üyesi, “Biz KDP-S olarak bu saldırılara karşıyız. Biz diyoruz ki Rojava halkı ve bütün Kürdistan halkı PKK’ye karşı sesini yükselterek, ‘yeter artık’ demesi gerekiyor. Bu saldırılar Kürt davasına hizmet etmiyor. PKK, Kuzey Kürdistan'a gitmeli orada Kürt sorununu siyasi olarak çözmeli ve askeri seçeneklerden vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nden her gün gıda ve diğer insanı ihtiyaçlarının Rojava’ya götürüldüğüne dikkat çeken Birimo, “Peşhabur’da yapılan saldırılardan Rojava halkı zarar görüyor. Çünkü Kürdistan Bölgesi'nden Rojava'ya her gün gıda, ekmek, ilaç ve diğer insani ihtiyaçlar geliyor. Coronavirüs Rojava’da tespit edildiğinden bu yana Kürdistan Bölgesi, buraya tıbbi ve ekipman malzemeleri gönderiyor, bu kapı kapanırsa Rojava çöker” şeklinde konuştu.