ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Mesud Barzani, “Ezi Orucu Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Kürdistan ve tüm dünyadaki Ezidi kardeşlerime en sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Ezi Orucu Bayramı’nın Ezidi Kürtlerin yaşadığı acıların sonlanmasının yanı sıra mutluluk, huzur ve bahtiyarlığa vesile olmasını dileyen Başkan Barzani, “Kürdistan farklı ulus ve dinlerin birlikte yaşam yurdudur” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve birlikte yaşam kültürünün korunması ve derinleştirilmesine vurgu yapan Başkan Barzani, “Bayramınız kutlu olsun, bayramlarınızın her zaman güzellik ve barış içerisinde olmasını ümit ediyorum” dedi.