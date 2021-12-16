Başkan Barzani ve Şeyh Kesnezani’den birlik vurgusu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kadiri Tarikatının Kesnezani kolunun lideri Şeyh Nehro Kesnezani ile bir araya geldi.

Kürdistan, Irak ve bölgedeki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, toplumun tüm kesimleri arasında birlik ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Görüşmede, dindarlık ve birlikte yaşamın yüksek değerlerine saygı duyulması ve söz konusu değerlerin korunmasının altı çizildi.

Ayrıca görüşmede, Şeyh Nehro Kesnezani, Başkan Barzani’den Irak’ta istikrar ve birliğin sağlanması ve farklı kesimlerin yakınlaşması konusunda rolünü devreye koyması çağrısında bulundu.