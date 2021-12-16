Politika

Başkan Barzani ve Şeyh Kesnezani’den birlik vurgusu

Başkan Mesud Barzani ve Şeyh Nehro Kenezani, toplumun tüm kesimleri arasında birlik ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesine vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Şeyh Nehro Kesnezani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kadiri Tarikatının Kesnezani kolunun lideri Şeyh Nehro Kesnezani ile bir araya geldi.

Kürdistan, Irak ve bölgedeki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, toplumun tüm kesimleri arasında birlik ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Görüşmede, dindarlık ve birlikte yaşamın yüksek değerlerine saygı duyulması ve söz konusu değerlerin korunmasının altı çizildi.

Ayrıca görüşmede, Şeyh Nehro Kesnezani, Başkan Barzani’den Irak’ta istikrar ve birliğin sağlanması ve farklı kesimlerin yakınlaşması konusunda rolünü devreye koyması çağrısında bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv