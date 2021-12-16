Sağlık

Türkiye’de Covid-19’da son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 167 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 100 vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti,18 bin 100 vaka tespit edildi.

354 bin 3 test yapıldı, İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 664 olarak kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı.” 

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