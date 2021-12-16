Başbakan’dan Ezi Orucu Bayramı mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

“Tüm Ezidi kardeşlerimin Ezi Oruçları Bayramı’nı tebrik ediyorum” diyen Başbakan, bayramın istikrar ve mutluluğa vesile olması temennisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Başbakan, farklı din ve etnisitelerin birlikte yaşam kültürünün önemini vurguladı.

Şengal ve çevresindeki durumun normalleşmesi gerektiğini kaydeden Başbakan, bunun Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve yasal olmayan silahlı grupların Şengal’den çıkmasıyla sağlanacağını ifade etti.

Başbakan, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasıyla birlikte Ezidi Kürtlerin evlerine dönebileceği ve söz konusu bölgelerin yeniden imar edilebileceğini belirtti.