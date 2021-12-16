Sağlık

Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 173 vaka

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 173 Covid-19 vakası tespit edildi.
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kürdistan Covid-19 Coronaviris salgın

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 976 Covid-19 testi yapılırken, 173 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 468 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 602 bin 118 Covid-19 testi yapılırken, 379 bin 228 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 368 bin 945 kişi sağlığına kavuşurken 7 bin 30 kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 253 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

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