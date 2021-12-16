DAİŞ’ten Hemrin’de Irak ordusuna pusu

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K24’ün Diyala’daki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hemrin’in Hawze bölgesinde terör örgütü DAİŞ’in kurduğu pusu dolayısıyla 1 Irak askeri yaşamını yitirirken, 4 asker de yaralandı.

DAİŞ mensuplarının Irak askerlerinin geçişi sırasında silahlı saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Son dönemde güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde terör örgütü DAİŞ’in saldırılarında artış görülüyor.

DAİŞ, Irak ordusunun yanı sıra Peşmerge ve Kürdistani bölgelerde Kürtlerin yaşadığı köylere de saldırılar düzenliyor.