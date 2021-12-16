Politika

DAİŞ’ten Hemrin’de Irak ordusuna pusu

Hemrin’de terör örgütü DAİŞ tarafından Irak ordusu mensuplarına pusu kuruldu.
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Irak daiş ırak ordusu Diyala

HABER MERKEZİ

K24’ün Diyala’daki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hemrin’in Hawze bölgesinde terör örgütü DAİŞ’in kurduğu pusu dolayısıyla 1 Irak askeri yaşamını yitirirken, 4 asker de yaralandı.

DAİŞ mensuplarının Irak askerlerinin geçişi sırasında silahlı saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Son dönemde güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde terör örgütü DAİŞ’in saldırılarında artış görülüyor.

DAİŞ, Irak ordusunun yanı sıra Peşmerge ve Kürdistani bölgelerde Kürtlerin yaşadığı köylere de saldırılar düzenliyor.

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