Politika

Beyaz Saray: Biden 2024’te yeniden aday olmayı planlıyor

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Joe Biden Başkanlık seçimleri aday

HABER MERKEZİ

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Wall Street'e verdiği röportajdaki "Biden ile adaylık meselesini hiç görüşmedik" sözlerine değindi.

Bir gazetecinin, Harris'in sözlerine işaret ederek, Joe Biden'ın adaylığı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı" dedi.

Jean-Pierre, Biden'ın başkan yardımcılığı için tekrar Harris'i düşünebileceğini de sözlerine ekledi.

“ABD'Lİ MİSYONERLERİN SERBEEST BIRAKILMASINDAN MEMNUNUZ”

Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre, Haiti'de 16 Ekim'de bir çete tarafından kaçırılan ve kişi başına 1 milyon dolar fidye istenen ABD'li misyonerlerin tamamının serbest bırakılmasına ilişkin olarak da "Bu kişilerin serbest kalmasından ve gereken tedaviyi görmelerinden memnunu" ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, misyonerlerin kurtarılması için çalışan Federal Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kolluk kuvvetlerine teşekkür etti, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da bu konuda 2 ayı aşkın süredir çabaladığını söyledi.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv