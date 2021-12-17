Erbil’de sel felaketi

ERBİL (K24)

Erbil’in birçok noktasında kuvvetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerinin gerekli tüm önlemleri alma ve vatandaşlara yardım etme çabası içinde olduğunu açıkladı.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde can kabı olduğunu açıkladı.

Vali Xoşnaw, şu ifadeleri kullandı.

“Allah Erbil ve Kürdistan’ı korusun...

Gece saat 4 sularında kuvvetli sağanağın sebep olduğu sel vatandaşlarımızın yaşamlarını oldukça etkiledi. Büyük hasarlara neden olan selde can kaybı da vardır. Tüm ekipler görev başında ama sel olan bölgelere kolaylıkla giremiyorlar. Halk da yardımcı olmalı.

Allah vatandaşlarımızı korusun.”