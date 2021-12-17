Erbil Valisi: Selde 8 kişi yaşamını yitirdi.

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, başkent Erbil’in çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde büyük maddi hasarın yanı sıra, can kaybı da olduğunu belirtti.

Yoğun yağış olacağını dair beklentilerinin olduğunu bu yüzden tüm ekiplerin teyyakkuzda olduğunu belirten Vali Xoşnaw, “Şu anda birinci ve acil önceliğimiz, halkın kurtarılmasıdır” dedi.

Erbil Valisi, sel nedeniyle Daratu Mahallesi’ndeki iki evde 5 kişinin hayatını kaybettiğini,1 kişinin de yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Vali Xoşnaw, Qoştepe köyünde de 1 çocuğun selde hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Umed Xoşnaw daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Allah Erbil ve Kürdistan’ı korusun...

Gece saat 4 sularında kuvvetli sağanağın sebep olduğu sel vatandaşlarımızın yaşamlarını oldukça etkiledi. Büyük hasarlara neden olan selde can kaybı da vardır. Tüm ekipler görev başında ama sel olan bölgelere kolaylıkla giremiyorlar. Halk da yardımcı olmalı.

Allah vatandaşlarımızı korusun.”