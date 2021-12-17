Politika

Başbakan: Kurumlar halka acilen yardım etmesi için görevlendirildi

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de yaşanan sel felaketiyle ilgili “İlgili kurumları selden zarar görenlere acilen yardım etmesi için görevlendirdik” dedi.
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Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Erbil Sel felaketi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’in çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan, “Maalesef, Erbil’in birkaç köy ve mahallesinde dün gece ve bu sabahki kuvvetli sağanağın neden olduğu selde bazı vatandaşlar yaşamını yitirdi, büyük maddi hasarlar meydana geldi” dedi.

Selde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başbakan, “Vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah’tan yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara gerekli tüm yardımların yapılacağını vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“İlgili kurumları, selden zarar görenlere acilen yardım etmesi ve vatandaşlarımız için gerekli tüm yardımları yapması konusunda görevlendirdik. ”

Erbil’in birçok noktasında kuvvetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Yollar kapandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, selde 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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