Başkan Barzani: Kürdistan bayrağı birliğin sembolüdür

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bayrak Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani “Kürdistan Bayrak Günü vesilesiyle şehit aileleri, kahraman Peşmergeler ve Kürdistan’ın tüm aziz vatandaşlarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

“Kürdistan bayrağı, Kürdistan halkının uğruna kan döktüğü ve büyük bedeller ödediği özgürlük ve barış talebinin sembolüdür” diyen Başkan Barzani, “Kürdistan bayrağı, aynı zamanda ortak bir değer ve halkımızın birlik sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Kürdistan bayrağının tek tek tüm Kürdistan vatandaşlarının mülkü olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Farklı inaç sahiplerinin yanı sıra, bu bayrağın altında yaşayan herkes başı diktir, onur ve kimlik sahibidir. Kürdistan Bayrak Günü’nde Kürdistan halkının barışçıl ve birlikte yaşama bağlılık mesajını vurguluyorum.

Kutsal Kürdistan bayrağı için yaşamlarını feda eden tüm şehitlerin aziz ruhlarına binlerce selam olsun.”

17 Aralık 1945’te Mahabad Belediyesi binasında Kürdistan bayrağının dalgalanması Kürdistan tarihine geçerken, günümüzde Kürdistan Bayrak Günü olarak kutlanıyor.

Kürdistan Parlamentosu 19 Haziran 2009’da 17 Aralık gününü Kürdistan Bayrak Günü ilan edildi.