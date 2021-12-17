Dolar 16, euro 18 lirayı aştı

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Dolar/TL dün Türkiy Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 15.70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 16 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL son 1 ayda yüzde 50.5 yükseldi. 2021 genelindeki yükselişi ise yüzde 114'ü buldu. Benzer şekilde euro/TL de 18.10'un üzerine tırmanarak rekor kırdı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün aldığı kararla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. TÜİK kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 21.31 olduğunu açıklamıştı. Son kararla beraber faizle enflasyon arasındaki makas daha da açılmış oldu. PPK son 4 toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gitti.

Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.

DÜNYADA OMICRON VARYANT TAKİP EDİLİYOR

Bunun yanında dünya genelinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) Omicron varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Varyantla ilgili Dünya Sağlık Örgütü 8WHO) ve ülkelerin sağlık otoritelerinin şu ana kadar yaptığı açıklamalara göre henüz 1 yıl öncekine benzer kapanma önlemleri gerekmiyor. Ancak muhtemel ekonomik etkileri sebebiyle piyasaların gözü bir süre daha bu varyantla ilgili yapılan açıklamalarda olacak.