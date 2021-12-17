ABD: Türkiye’de terörün tanımı geniş

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan ve ülkelerin ayrı ayrı incelendiği ‘2020 Terörizm Raporu’nda Türkiye'deki durum da ele alındı.

Raporun başlangıcında "Türkiye, PKK, DHKP/C ve DAİŞ dahil olmak üzere, sınırları içinde ve dışında terör örgütlerini yenme çabalarını sürdürmektedir" denildi.

Türkiye'nin "DAİŞ'le birlikte Suriye ve Irak'taki diğer terörist gruplara katılmak isteyen yabancı terörist savaşçılar, ayrıca Suriye ve Irak'tan ayrılmak isteyen yabancı terörist savaşçılar için bir kaynak ve transit ülke" olduğu belirtildi.

Raporda, "İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2015'ten Aralık ayına kadar Türkiye'nin terörle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 8 bin 143 kişiyi sınır dışı ettiği ve Türkiye'nin giriş yasağı listesinde 100 bin ismin yer aldığı" aktarıldı.

Raporda, "PKK, Türkiye ve Türkiye dışındaki Türk çıkarlarına karşı rehin alma eylemleri de dahil olmak üzere terör saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Türkiye güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonların yanı sıra yurt içinde de operasyonlar gerçekleştirdi" denildi.

“SİYASİ SAİKLE TUTUKLAMALR DEVAM ETTİ”

Raporda, "gazeteciler, insan hakları aktivistleri, avukatlar ve PKK'yi desteklemek veya PKK'ye yardım etmekle suçlanan politikacıların siyasi saikle gözaltı alınmaları ve tutuklanmalarının 2020'de de devam ettiği" de kaydedildi.

Raporda, Türk hükümetinin 2020'de askeri ve güvenlik personelinin yanı sıra devlet memurlarını da kamu görevinden çıkarmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda "2016 başarısız darbe girişiminden bu yana, hükümet 125 binden fazla memuru kamu görevinden ihraç etti veya görevden aldı, 96 binden fazla vatandaşı tutukladı ve bin 500'den fazla sivil toplum kuruluşunu FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla kapattı" denildi.

“TERÖR SUÇLAMASININ GENİŞ BİR TANIMI VAR”

Türkiye'de terör suçlamasının geniş bir tanımı olduğu vurgulanan raporda, "Türkiye'de hükümetin terörü düzenli olarak ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü suç saymak için kullandığı, anayasal düzene ve devletin iç ve dış güvenliğine karşı işlenen suçları da kapsayacak şekilde içeren bir geniş bir tanımı var" değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın bu yılın ilk yedi ayında "terör örgütlerinin propagandasını yapmak, halkı düşmanlığa tahrik etmek veya devlet kurumlarına hakaretle suçladığı 14 bin 186 sosyal medya hesabını inceleyerek 6 bin 743'ten fazla sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem başlattığı" da belirtildi.