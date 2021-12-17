Erbil’de sel felaketi: Can kaybı 11’e yükseldi

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, yaptığı açıklamada dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 11’e yükseldiğini belirtti.

Yaşamını yitirenlerden birinin 10 aylık bir çocuk olduğunu belirten Vali Xoşnaw, sele kapılan 3 kişinin cesedine ulaşılamadığını aktardı.

Erbil Valisi, daha önce yaptığı açıklamada, sel nedeniyle Daratu Mahallesi’ndeki iki evde 5 kişinin hayatını kaybettiğini,1 kişinin de yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtmişti.. Vali Xoşnaw, Qoştepe köyünde de 1 çocuğun selde hayatını kaybettiği bilgisini paylaşmıştı.

Başbakan Mesrur Barzani de Erbil’de yaşanan sel felaketiyle ilgili “İlgili kurumları selden zarar görenlere acilen yardım etmesi için görevlendirdik” açıklamasında bulunmuştu.

Vatandaşlara gerekli tüm yardımların yapılacağını vurgulayan Başbakan, “İlgili kurumları, selden zarar görenlere acilen yardım etmesi ve vatandaşlarımız için gerekli tüm yardımları yapması konusunda görevlendirdik” ifadelerini kullanmıştı.

Erbil’in birçok noktasında kuvvetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Yollar kapandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.