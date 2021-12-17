Taliban sonrası ülkenin para birimi dolar karşısında eridi

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Nüfusun yarısından fazlasının yeterli yiyecek bulamadığı Afgaistan’da şiddetli ekonomik kriz durumu daha da kötüleştiriyor ve yoksulluğu derinleştiriyor.

Afgani, bir miktar zararı telafi etmeden önce, hafta başında bir gün içinde ABD doları karşısında yüzde 12 değer kaybetti. Devalüasyon şimdiden Afganları son derece olumsuz şekilde etkiliyor.

Afganistan ekonomisi, uluslararası toplum ülkenin yurtdışındaki milyarlarca dolar değerindeki varlığını dondurduğundan beri sürekli daha kötüye gidiyor.

Ağustos ortasında ABD ve NATO birliklerinin geri çekilmesi ile Taliban'ın iktidara gelmesi sonrası ülkeye yapılan tüm uluslararası destek fonları da durduruldu. Böylece büyük ölçüde dış yardıma bağımlı ülkede kriz derinleşti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına göre, Afganistan'daki 38 milyon insanın 22,8 milyonu halihazırda gıda güvensizliği ile karşı karşıya ve ülkede yetersiz beslenme artıyor.

ENFLASYON HIZLA YÜKSELİYOR

Yeni tip coronavirüs (Covid-19), şiddetli kuraklık ve Taliban politikaları birçok kişiyi işsiz bıraktı. Para biriminin azalan değeri de gıda fiyatlarını yukarı çekiyor, ciddi bir enflasyona neden oluyor.

Afgani, Taliban'ın devralmasından önce ağustos başında dolar karşısında 80'den işlem görüyordu ve ekim ayında 90'a sıçradı. Geçtiğimiz pazar günü 110'dan pazartesi günü ise 123'ten işlem gördü.

En son perşembe günü ise 1 dolar 100 Afgani olarak işlem görüyordu.