Ekonomi

TCMB’den dövize 5’inci müdahale

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) dövize beşinci kez doğrudan müdahale etti.
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türkiye Türkiye Merkez Bankası döviz müdahale

TCMB’den dövize 5’inci müdahale

HABER MERKEZ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dövize beşinci kez doğrudan müdahale etti.

Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor.

Doların 17, euronun 19 lira seviyesinin üzerine çıkmasının ardından TCMB’den yeni bir müdahale geldi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Bu Aralık ayı içerisinde döviz kurlarına yönelik beşinci müdahale oldu.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

Doğrudan satış müdahalesi ile şu sıralar dolar/TL 16,55, euro/TL ise 18,80 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.

 

 

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