Sağlık

G7 ülkelerinin sağlık bakanlarından Omicron açıklaması

G7 ülkelerinin sağlık bakanları, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı vakalarındaki artıştan "derin endişe" duyduklarını belirterek, hızla büyüyen Omicron dalgasına yanıt vermede ülkelerin birlikte çalışmasının önemine dikkati çekti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya G-7 ülkeleri sağlık bakanları Omicron varyantı Covid-19

HABER MERKEZİ

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G-7 ülkelerinin sağlık bakanlarının Covid-19’un Omicron varyantıyla ilgili son gelişmelere ilişkin düzenlediği toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Vakalardaki artıştan derin endişe duyan bakanlar, bu gelişmelerin küresel halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit olarak görülmesi gerektiği konusunda anlaştı" denildi.

Açıklamada, ülkelerin yakın işbirliği yapmasının, verileri izlemenin ve paylaşmanın her zamankinden daha önemli olduğu vurgulanarak bunun, hızla gelişen durumu ele almanın anahtarı olacağı kaydedildi.

Söz konusu zorlukların ışığında, G7 bakanlarının, son G7 ve G20 deklarasyonlarında ortaya konan salgınla mücadele ve gelecek için savunma inşa etme taahhütlerini ileriye taşımaya yönelik bağlılıklarını yineledikleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, aralarındaki bilgi alışverişinin ardından hızla büyüyen Omicron dalgasına yanıt vermede birlikte çalışmanın çok önemli olduğu konusunda anlaştı. Bakanlar teşhis, genom dizileme, aşılar ve terapötiklere adil erişimin önemini vurguladı. Ayrıca devam eden farmasötik olmayan önlemlerin yanı sıra destek kampanyalarının ve düzenli testlerin artan önemi konusunda da anlaştı. Bakanlar, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) daimi desteklerini, aşıların piyasaya sürülmesi konusundaki küresel çabaya olan bağlılıklarını ve salgınlarda aşıların, terapötiklerin ve teşhislerin hızlandırılmış geliştirilmesine yönelik desteklerini yineledi."

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv