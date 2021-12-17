Yaşam

Fotoğraflarla Erbil’de sel faciası

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kürdistan Kürdistan Erbil sel

ERBİL (K24)

Şiddetli yağışlardan dolayı başkent Erbil’in  birçok mahalle ve bölgesin su taşkınları ve sel meydana geldi.

Sel felaketinde 11 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev zarar gördü.

 

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