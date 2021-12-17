Fotoğraflarla Erbil’de sel faciası

ERBİL (K24)

Şiddetli yağışlardan dolayı başkent Erbil’in birçok mahalle ve bölgesin su taşkınları ve sel meydana geldi.

Sel felaketinde 11 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev zarar gördü.

Erbil’de yaşanan sel felaketinin yol açtığı tahribat



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Erbil'de sel nedeniyle bir yol çöktü pic.twitter.com/NfxfEmX9ka — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 17, 2021