Fotoğraflarla Erbil’de sel faciası
ERBİL (K24)
Şiddetli yağışlardan dolayı başkent Erbil’in birçok mahalle ve bölgesin su taşkınları ve sel meydana geldi.
Sel felaketinde 11 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev zarar gördü.
Erbil’de yaşanan sel felaketinin yol açtığı tahribat— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 17, 2021
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Erbil'de sel nedeniyle bir yol çöktü pic.twitter.com/NfxfEmX9ka— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 17, 2021
Erbil'de vatandaşlar selden zarar gören eşyalarını kurtarmaya çalışıyor— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 17, 2021
📷AFP pic.twitter.com/EcabmiNRyl