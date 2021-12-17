Yaşam

Başkan Barzani sel felaketine ilişkin Erbil Valisi’nden bilgi aldı

Başkan Mesud Barzani, bugün Erbil’de yaşanan sel felaketinde mağdur olan ailelere gereken yardımların acilen yapılması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Sel felaketi Erbil Başkan Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Başkent Erbil’de meydana gelen sel felaketiyle ilgili Erbil Valisi Umed Xoşnaw ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Başkan Barzani, bölgelerdeki durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Barzani, Erbil Valisi Umed Xoşnaw’a bir an önce selden etkilenen mağdurlarla ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki son durumla ilişkin Başkan Barzani’ye bilgi veren Erbil Valisi, selden zarar gören ve etkilenen mağdurların ihtiyaçları için tüm kurum ve kuruluşların gereken çalışmaları yaptığını söyledi. 

Erbil Valisi ayrıca, sel felaketiyle ilgili Başbakan Mesrur Barzani’yle de irtibatta olduklarını açıkladı.

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