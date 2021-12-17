Politika

Başbakan’dan sel felaketiyle ilgili acil toplantı

Başbakan Mesrur Barzani, sel felaketini görüşmek üzere yetkililerle Erbil Valiliği binasında acil toplantı gerçekleştirdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Erbil Sel felaketi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, “Erbil’in onurlu halkını, her zaman olduğu gibi zor zamanlarda destekleyeceğimize temin ederim” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, sel felaketini görüşmek üzere yetkililerle Erbil Valiliği binasında acil toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, Erbil Valiliği binasında ilgili kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldiğini ve hükümetin tam desteğini vurguladığını söyledi.

Sel mağdurlarına acil destek hizmetlerinin sunulmasını yakından takip ettiklerini kaydeden Başbakan, tüm zor zamanlarda olduğu gibi Erbil halkına destek vereceğine vurgu yaptı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw’ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

Erbil’de yaşanan sel felaketinde biri 10 aylık bebek olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sel felaketinde yüzlerce ev zarar gördü.

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