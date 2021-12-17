Başbakan: İhmal varsa ortaya çıkarılacak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, sel felaketine ilişkin inceleme yapmak üzere özel bir heyetin görevlendirildiği ve ihmal varsa bunların ortaya çıkarılacağını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, sel felaketini görüşmek üzere yetkililerle Erbil Valiliği binasında acil toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Mesrur Barzani, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Doğal bir afetle karşı karşıya olduklarını kaydeden Başbakan, ciddi bir yağmur yağışının ardından söz konusu felaketin yaşandığını ve ihmal varsa bunların tespit edileceğini belirtti.

Felaketin yaşandığı bölgelerde çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Başbakan, felakete ilişkin inceleme yapmak üzere özel bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

Gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması ve su yollarında sorun yaşanmaması için çalışma yürüttükleri söyleyen Başbakan, selden etkilenen halka acil yardımda bulunulacağını belirtti.

Diğer il ve ilçelerde de tedbirlerin alındığını kaydeden Başbakan, tüm Kürdistan halkının güzel ve sıkıntılı dönemlerde birbirine destek olmaları gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Erbil Valiliği’nde yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw’ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

Erbil’de yaşanan sel felaketinde biri 10 aylık bebek olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sel felaketinde yüzlerce ev zarar gördü.