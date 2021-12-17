Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 5 bin 135 Covid-19 testi yapılırken, 115 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 407 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 607 bin 253 Covid-19 testi yapılırken, 379 bin 343 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 369 bin 352 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 41 kişi yaşamını yitirdi.
2 bin 950 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.