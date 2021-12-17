Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 135 Covid-19 testi yapılırken, 115 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 407 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 607 bin 253 Covid-19 testi yapılırken, 379 bin 343 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 369 bin 352 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 41 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 950 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.