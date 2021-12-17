Başbakan sel bölgesinde incelemelerde bulundu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’in selden zarar gören bölgelerini ziyaret ederek, sel mağdurlarıyla bir araya geldi.

Selden zarar gören Quştepe’yi ziyaret eden Başbakan, yaşamını yitirenlerin ailelerini başsağlığı dileyerek, “Onların çocukları ve yakınları, bizim de çocuklarımız ve yakınlarımızdır” dedi.

Selin herkesi etkilediğini kaydeden Başbakan, önceki yıllarda hayata geçirilen projelerdeki eksiklik ve ihmallerin araştırılacağını ve söz konusu projelerin standartlar düzeyinde yapılıp yapılmadığının araştırmak üzere özel bir ekibin görevlendirildiğini bildirdi.

İhmalin tespit edildiği noktalardaki sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını belirten Başbakan, benzer olayların yaşanmaması için hızlı adımlar attıklarını söyledi.

Valilik, bakanlıklar, Zêrevani, polis, Asayiş ve Peşmerge’nin alarmda olduğunu belirten Başbakan, Erbil ve çevresi için uzun soluklu bir yapısal inceleme programlarının olduğunu ifade etti.

Suyun akış sistemiyle ilgili eksikliklerin giderileceğini vurgulayan Başbakan, bazen doğal felaketlerin insan gücünün üstünde olduğunu ve halk için her hizmeti sunmaya hazır olduklarını söyledi.