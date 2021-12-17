Sağlık

Türkiye’de 190 can kaybı, 18 bin 141 yeni vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 190 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 141 vaka tespit edildi.
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türkiye Coronaviris vaka can kaybı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı.

Buna göre, 24 saatte 190 kişi yaşamını yitirdi, 354 bin 857 test yapıldı, 18 bin 141 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" diyerek şunları kaydetti:

"Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz.”

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