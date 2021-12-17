ENKS: PYD’ye bağlı gençler parti ofisimizi yaktı
ERBİL (K24)
Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı Devrimci Gençlik adlı grubun mensupları, Rojava’nın Dirbêsiyê kentinde Kürdistan Bayrak Günü kutlamalarının ardından, ENKS’lilere saldırarak parti ofisini ateşe verdiği belirtildi.
Açıklamada, saldırganların ENKS üyesi Nizameddin Eliko’yu darp ettikleri kaydedildi.
Aynı grup geçtiğimiz eylül ayında yine Dirbêsiyê’de ENKS ofisine el bombalı saldırı düzenlenmişti.
ENKS bugün Kürdistan Bayrak Günü münasebetiyle Rojava’nın birçok kent ve beldesinde kutlamalar gerçekleştirdi.