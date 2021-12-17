Yaşam

Başbakan ve Kazimi’den telefon görüşmesi

Kazimi, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarına sel felaketiyle mücadelede destek İçin gerekli tüm tedbirleri alacağını söyledi.
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kürdistan Mustafa Kazimi Mesrur Barzani Sel felaketi

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, başkent Erbil’de meydana gelen selden dolayı Başbakan Mesrur Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kazimi, selden hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi.  

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde sel felaketine karşı alınan önlemler konuşuldu. 

Kazimi, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarına sel felaketiyle mücadelede destek İçin gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.

İkili görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasında, güvenlik ve istikrarın sağlaması için gerekli koordinasyonun geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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