Beyaz Saray: Rusya’yla diyaloğa hazırız

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gerilimli seyreden Washington-Moskova ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde konuşan Sullivan, "Rusya ile diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça belirttik" dedi.

Avrupa'nın güvenliği konusunda uzun zaman boyunca Rusya'yla diyaloğa sahip olduğunu ve bazen bu diyaloğun sonuç verdiğini kaydeden Sullivan, "Diyaloğa hazırız. Rusya kendi endişelerini dile getirdi, biz de kendi endişelerimizi değerlendirmeyi önereceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'nin farklı sonuçlara hazır olduğunu dile getiren Sullivan, "Bazı alanlarda ilerleme olacak, diğerlerinde fikir ayrılıkları" ifadelerini kullandı.