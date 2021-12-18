Politika

Beyaz Saray: Rusya’yla diyaloğa hazırız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Rusya'yla diyaloğa, bazı alanlarda ilerlemeye ve bazı alanlarda da fikir ayrılığına hazır olduklarını söyledi.
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Beyaz Saray Jake Sullivan Rusya Diyalog

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gerilimli seyreden Washington-Moskova ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde konuşan Sullivan, "Rusya ile diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça belirttik" dedi.

Avrupa'nın güvenliği konusunda uzun zaman boyunca Rusya'yla diyaloğa sahip olduğunu ve bazen bu diyaloğun sonuç verdiğini kaydeden Sullivan, "Diyaloğa hazırız. Rusya kendi endişelerini dile getirdi, biz de kendi endişelerimizi değerlendirmeyi önereceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'nin farklı sonuçlara hazır olduğunu dile getiren Sullivan, "Bazı alanlarda ilerleme olacak, diğerlerinde fikir ayrılıkları" ifadelerini kullandı.

 

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