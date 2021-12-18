BM’den Erbil’deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

ERBİL (K24)

UNAMI’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’ndeki selden derin endişe duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Selden dolayı hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Ayrıca UNAMI, selde evleri ve malları zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkent Erbil’de yaşanan sel felaketinde biri 10 aylık bebek olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sel felaketinde yüzlerce ev zarar gördü.