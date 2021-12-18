Yaşam

Çok sayıda kentte kuvvetli yağış bekleniyor

Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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kürdistan kuvvetli sağanak Hava durumu kar yağışı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Iğdır ve çevresinden karla karışık yağmurlu olması beklenen yağışların, bölgenin diğer yerlerinde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen kentlerde, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 1, Erzincan ve Dersim’de 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da derece 2 ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır, Erzincan ve Dersim’de 5, Ağrı'da 3, Erzurum ile Ardahan'da 2 ve Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 60, Ergan'da 29 ve Sarıkamış'ta 22 santimetre ölçüldü.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Öte yandan Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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