Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi

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Rusya, resmen Rusya resmen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülke içinde anlaşmadan çekilmeye ilişkin prosedürler tamamlandıktan sonra, diğer taraf ülkelere konuyla ilgili bir nota gönderileceğini ve 6 ay sonra Moskova'nın anlaşmadan çekilmiş olacağını söylemişti.

7 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeyi öngören yasayı imzalamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.