Politika

Irak: Suriye sınırında tedbirler arttırılıyor

Irak ordusu, Suriye sınırındaki güvenlik tedbirleri çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını bildirdi.
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Irak Irak Suriye

ERBİL (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, Suriye sınırında güvenliği arttırmaya yönelik çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını ve devam ettiğini söyledi.

Tümgeneral Resul, yakın zamanda çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Irak yönetimi, Suriye sınırı boyunca hendek kazıyor, gözlem kuleleri inşa ediyor, gece görüş kameraları yerleştiriyor ve sınıra tel örgü çekiyor. Irak, bu şekilde topraklarına yönelik terör sızmalarını engellemek istiyor.

Irak ordusu, geçtiğimiz ekim ayında Suriye sınırında güvenlik tedbirlerinin attırılacağını duyurmuştu.

DAİŞ başta olmak üzere, Irak ile Suriye arasındaki çöl bölgesinde varlık gösteren terör örgütleri, Irak topraklarına sızma yaparak saldırılar düzenliyor.

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