TÜSİAD’dan hükümete çağrı: Genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülmeli

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yeni ekonomik modele ilişkin açıklama yaptı.

TÜSİAD, “Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir. Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.”

TÜSİAD, şunları kaydetti:

“Ülkemizde ‘kurumsuzlaşma’ sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı ‘Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar’ adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir.

Açıklamada, “TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız” denildi.