ENKS’den DSG ve ABD’ye çağrı

ERBİL (K24)

ENKS Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Halkımız, Kürdistan Bayrak Günü’nde ENKS büroları önünde barışçıl ve medeni bir şekilde kutlamalarda bulunurken, PKK öncülüğünde bir grup (Devrimci Gençlik) sivillere saldırdı. Saldırıya uğrayan sivillerden yaralananlar oldu. Nizameddin Eliko adlı eylemci başından aldığı darbeyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı” denildi.

Açıklamada, “Kontrolsüz grup, ENKS’nin Dirbesiye’deki ofisine molotof kokteyli atarak, orayı ateşe verdi” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların hayatını tehdit eden yıldırma ve şiddet eylemlerini kınadıklarını bildiren ENKS, benzer eylemlerin Kürt halkının davasını savunmaya hizmet etmediğini vurguladı.

Öte yandan ENKS; Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD ve Uluslararası Koalisyon’a seslenerek, “Devrimci Gençlik” adlı örgütün eylemlerinin sonlandırılması için harekete geçme çağrısında bulundu.