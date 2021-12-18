Politika

ENKS’den DSG ve ABD’ye çağrı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Kürdistan Bayrak Günü kutlamalarına yönelik saldırı ve ofislerinin yakılmasıyla ilgili DSG, ABD ve Uluslararası Koalisyon’a seslenerek, şiddet eylemlerinin durdurulması için “adım atın” çağrısında bulundu.
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kürdistan ENKS DSG ABD Devrimci Gençlik

ERBİL (K24)

ENKS Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Halkımız, Kürdistan Bayrak Günü’nde ENKS büroları önünde barışçıl ve medeni bir şekilde kutlamalarda bulunurken, PKK öncülüğünde bir grup (Devrimci Gençlik) sivillere saldırdı. Saldırıya uğrayan sivillerden yaralananlar oldu. Nizameddin Eliko adlı eylemci başından aldığı darbeyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı” denildi.

Açıklamada, “Kontrolsüz grup, ENKS’nin Dirbesiye’deki ofisine molotof kokteyli atarak, orayı ateşe verdi” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların hayatını tehdit eden yıldırma ve şiddet eylemlerini kınadıklarını bildiren ENKS, benzer eylemlerin Kürt halkının davasını savunmaya hizmet etmediğini vurguladı.

Öte yandan ENKS; Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD ve Uluslararası Koalisyon’a seslenerek, “Devrimci Gençlik” adlı örgütün eylemlerinin sonlandırılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

 

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