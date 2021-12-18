Politika

Rojhilat’ta Kürdistan bayrağı paylaşan genç tutuklandı

Doğu Kürdistan'ın (Rojhılat) Kirmaşan kentinde bir Kürt genci, Kürdistan bayrağını sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklandı.
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kürdistan kürt genci Doğu Kürdistan iran rejimi

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü (Hengaw) tarafından yapılan açıklamada, Kirmanşan kentinde Danyal Keremi (15) adında bir Kürt gencinin, sosyal medya hesabından Kürdistan bayrağı paylaştığı için 12 Aralık’ta İran rejimi tarafından tutuklandığı belirtildi.

Danyal Keremi’nin ailesi, İran güvenlik güçlerinin kendilerine Danyal Keremi’n Kürdistan bayrağını sosyal medya hesabında paylaştığı için tutuklandığını, serbest bırakılması için 100 milyon tumen ödemeleri gerektiğini belirtti.  

Aile ayrıca, istedikleri parayı cezaevi yetkililerine vermelerine rağmen çocuklarının henüz serbest bırakılmadığını ve kendisiyle daha iletişime geçmediklerini kaydetti.

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