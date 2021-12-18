Belarus: Nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz

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RT Arabic'e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, "Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırma olasılığını gözden geçirdiğimize dair bir açıklama yapmıştı. Bu, NATO'nun Polonya topraklarında gelecekte gerçekleştireceği olası eylemlere verilecek yanıtlardan biri" ifadelerini kullandı.

Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.

Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.

Stoltenberg, NATO’nun Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını belirtmişti.