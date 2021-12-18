Politika

Güvenlik Konseyi: Saldırı hazırlığındaki DAİŞ grubu yakalandı

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan operasyonda saldırı hazırlığındaki bir DAİŞ grubunun yakalandığını açıkladı.
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kürdistan Kürdistan Anti-Terör DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada başkent Erbil’de DAİŞ’e bağlı bir grubun yakalandığı belirtildi.

Operasyonun Kürdistan Anti Terör güçlerince gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada “Yakalanan DAİŞ grubu, Erbil’de terörist saldırı hazırlığı içerisindeydi ve saldırı planları da ele geçirildi” denildi.

Grubun terör saldırısı için müfreze oluşturduğu belirtilen açıklamada, yakalanan örgüt mensuplarından birinin 19 Temmuz 2021 tarihinde Bağdat’ta düzenlenen intihar saldırısıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri grubu yakalayarak, silah ve askeri teçhizat alarak Bağdat’ta terörist saldırı gerçekleştirme planını boşa çıkarmıştır” ifadelerine yer verildi.

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