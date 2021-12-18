Yaşam

Kars’ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
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kürdistan Kars Mescitli köyü kaza

HABER MERKEZİ

Iğdır-Ankara seferi yapan yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli köyü mevkiinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı" dedi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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