ABD askerleri Ayn el-Esed Hava Üssü’nden çekilmeye hazırlanıyor

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Hücresi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak güvenlik yetkilileri Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü’nü ziyaret ederek ABD’li askeri yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Irak ile ABD arasındaki stratejik anlaşma kapsamında ABD askerlerinin çekilme süreci ele alındı.

Açıklamada ABD askerlerinin üste bulunan askeri teçhizatları Irak ordusuna teslim edeceği belirtildi.

12 Aralık’ta Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklamada yıl sonuna kadar ABD askerlerinin Irak’ta kalmayacağı sadece danışmanların kalacağı belirtilmişti.

ABD ve Irak arasındaki stratejik anlaşmaya bağlı kalındığına vurgu yapılan açıklamada “ABD ve Irak askeri teknik heyetleri tüm muharip güçlerin çekilmesi konusunda anlaştı” ifadeleri kullanılmıştı.

Aynı gün ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, yaptığı açıklamada ABD’nin Irak’ta muharip misyonuna son verdiğini ve ülkede 2500 ABD askerinin kalacağını söylemişti.

Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Irak’taki misyonunun değiştiğini belirterek, “Güçlerimiz Irak’ta askeri danışmanlık, askeri hava desteği sunacak” demişti.

General Kenneth McKenzie, “İran destekli gruplar, ABD güçleri için tehdit olmayı sürdürüyor ve tüm güçlerimizi çekmemizi istiyor ancak Irak’ı terk etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.