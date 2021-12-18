Politika

Başbakan’dan DAİŞ grubunu yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de DAİŞ grubunun yakalanmasından dolayı memnuniyetini ifade ederek güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani güvenlik güçleri teşekkürname DAİŞ

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından başkent Erbil’de saldırı hazırlığındaki DAİŞ grubunun yakalanmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

DAİŞ grubunun yakalanmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başbakan, “Güvenlik kurumlarımızın Erbil'de DAİŞ bağlantılı terör hücresini çökertmesi ve gerçek bir tehdidi başarıyla ortadan kaldırmasına dair haberi almaktan memnun oldum” dedi.

Herkesin güvenlik güçlerine teşekkür etmesi gerektiğini belirten Başbakan, “Ailelerimizi ve toplumumuzu terörizmden korumak için yaptıkları sıkı çalışma için hepimiz güvenlik güçlerine teşekkür etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan operasyonda saldırı hazırlığındaki DAİŞ bağlantılı Kuzey Bağdat Vilayeti grubu üyelerinin yakalandığını açıklamıştı.

Açıklamada “Yakalanan DAİŞ’le bağlantılı Kuzey Bağdat Vilayeti grubunun mensupları Erbil’de terörist saldırı hazırlığı içerisindeydi ve saldırı planları da ele geçirildi” ifadelerine yer verilmişti.

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